Este viernes 29 de agosto se sortearon 5.500 cupos de empleo entre más de 160 mil inscriptos en todo el país, incluyendo 205 cupos para San José.

El programa Uruguay Impulsa 2025, antes conocido como Jornales Solidarios, realizó este viernes el sorteo de 5.500 cupos de trabajo temporal y capacitación laboral. La instancia tuvo lugar en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo, en Montevideo.

En total, 161.845 personas se inscribieron para acceder a un cupo en este plan que busca favorecer la integración y la reinserción en el mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Cupos asignados por departamento

Los puestos fueron distribuidos entre los 19 departamentos de Uruguay:

Artigas: 197

Canelones: 854

Cerro Largo: 187

Colonia: 195

Durazno: 176

Flores: 97

Florida: 166

Lavalleja: 157

Maldonado: 265

Montevideo: 1.287

Paysandú: 298

Río Negro: 171

Rivera: 246

Rocha: 176

Salto: 306

San José: 205

Soriano: 140

Tacuarembó: 213

Treinta y Tres: 165

Cómo serán las jornadas laborales

El programa se compone de tareas de utilidad social y capacitación profesional. Los participantes cumplirán seis horas diarias de lunes a viernes, con la modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos pequeños. La semana estará dividida en cuatro días de trabajo y uno de formación.

El beneficio económico será de $ 19.728 mensuales, pagados por las intendencias en los primeros diez días de cada mes. Aunque no se trata de un salario, la prestación contará como actividad laboral a efectos jubilatorios y de seguridad social, habilitando subsidios por maternidad, enfermedad o accidentes de trabajo.

A su vez, los beneficiarios tendrán cobertura gratuita en los servicios de salud pública en todo el país mientras dure su participación en el programa.