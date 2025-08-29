El ministro del Interior, Carlos Negro dio detalles en conferencia de prensa.

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este viernes sobre la inauguración de un nuevo centro carcelario y la ampliación de la cárcel de mujeres, en el marco de la Ley de Presupuesto, en un intento de hacer frente al hacinamiento en el sistema penitenciario.

En una rueda de prensa durante una visita a Rivera, Negro explicó que el gobierno planea inaugurar una nueva cárcel, cuyas obras quedaron en marcha con el gobierno anterior. Tendrá 1.300 plazas nuevas y estará ubicada en Libertad (San José). «Eso significa un importante esfuerzo presupuestal para este gobierno, ya que lo que está construido hasta ahora es la parte edilicia puramente, pero que no se cuenta ni con el equipamiento ni con los recursos humanos para satisfacer las demandas de un centro carcelario tan importante y tan grande», sostuvo.

«Se tiene planificado también ampliar las instalaciones de la cárcel de mujeres, que también están pasando por una situación de hacinamiento bastante importante», adelantó.

Consultado sobre los problemas estructurales del Comcar, una de las cárceles más sobrepobladas y conflictivas del país, Negro aseguró que hay planes contemplados dentro del presupuesto y que también se cuenta con apoyo internacional.

Ministro del Interior, Carlos Negro | Foto: Mauricio Zina – adhocFOTOS

«Está dentro de las previsiones presupuestarias el atender el sistema carcelario. También hay un importante préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que también va a atender el sistema carcelario con lo que ese préstamo se puede obtener para el país», señaló.

Este jueves, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó la Ley de Presupuesto. Además de los USD 140 millones de asignaciones incrementales para 2026 informó que el proyecto de ley de presupuesto incluirá USD 700 millones por año para obras nuevas, informó Telemundo.