La Intendencia dio a conocer las fechas y lugares donde funcionará el CePE en distintas localidades del departamento

La Intendencia de San José confirmó el cronograma de recorridas del Centro Público de Empleo (CePE) para el mes de setiembre, con presencia en varias localidades y municipios del departamento.

El servicio, que funciona en convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ofrece un espacio de atención personalizada para facilitar el acceso al empleo. Allí se brinda asesoramiento para enfrentar entrevistas laborales, apoyo en la elaboración de herramientas de búsqueda de empleo y conexión con oportunidades laborales y formativas.

El calendario de recorridas es el siguiente:

Miércoles 3 – Oficina de la Juventud de San José de Mayo 10:00 a 15:00 hs.

– Oficina de la Juventud de San José de Mayo 10:00 a 15:00 hs. Lunes 8 – Municipio de Libertad 09:00 a 15:00 hs

– Municipio de Libertad 09:00 a 15:00 hs Martes 9 – Espacio Cultural de Ecilda Paullier 10:00 a 15:00 hs

– Espacio Cultural de Ecilda Paullier 10:00 a 15:00 hs Miércoles 17 – Oficina de la Juventud de San José de Mayo 10:00 a 15:00 hs

– Oficina de la Juventud de San José de Mayo 10:00 a 15:00 hs Miércoles 24 – Oficina de la Juventud de San José de Mayo 10:00 a 15:00 hs

– Oficina de la Juventud de San José de Mayo 10:00 a 15:00 hs Lunes 29 – Oficina administrativa de Puntas de Valdez 09:00 a 12:00 hs

– Oficina administrativa de Puntas de Valdez 09:00 a 12:00 hs Lunes 29 – Oficina administrativa de Rafael Perazza 13:00 a 15:00 hs

– Oficina administrativa de Rafael Perazza 13:00 a 15:00 hs Martes 30 – Salón comunal de Rodríguez 09:00 a 15:00 hs

Los interesados en obtener más información pueden comunicarse al 4342 9000 interno 1501, al 092 944 762, vía correo electrónico a [email protected], o concurrir personalmente a la oficina de Asamblea 676, San José de Mayo, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.0