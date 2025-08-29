La Policía recuperó prendas, objetos y un celular que habían sido sustraídos de un comercio de la peatonal.

En la madrugada de este jueves, un comercio céntrico de la peatonal de San José de Mayo fue blanco de un hurto que culminó con la detención de tres hombres y la incautación de los objetos robados.

Según informó la Jefatura de Policía de San José mediante el Comunicado Nº 196/2025, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (URP) acudieron al lugar tras la activación de una alarma. Al arribar, constataron daños en la puerta de ingreso, aunque no había personas dentro del local.

El propietario constató el faltante de prendas de vestir, varios objetos y un teléfono celular. Con la información aportada y tras un operativo de recorridas, la Policía logró identificar a tres hombres con características coincidentes a la descripción brindada, quienes tenían en su poder los artículos sustraídos.

Los implicados fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, mientras que los objetos recuperados fueron incautados como prueba