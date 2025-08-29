Martín Vallcorba advirtió que el actual gobierno “no estará en condiciones” de cumplir con el programa del Frente Amplio, al considerarlo imposible de financiar

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, aseguró que el programa de gobierno del Frente Amplio (FA) es “impagable” y que la administración actual “no va a estar en condiciones” de llevarlo adelante.

Durante un acto en el Comité de Base Vanguardia, Vallcorba sostuvo que la inviabilidad del programa no responde a un deterioro de la situación económica, sino a que desde un inicio, con los datos disponibles, “nadie podría pensar que eso se podría hacer”.

“Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir, sí, pero no se puede hacer. Ese no es el programa de gobierno para un período de gobierno. No lo puede ser, no hay fórmula que sea”, señaló el jerarca en declaraciones recogidas por Búsqueda.

El subsecretario también alertó sobre el “peligro” de sostener que la plata de algún lado tiene que salir, indicando que esa lógica ha inspirado “las peores experiencias de izquierda en América Latina, con los peores resultados”.

Las palabras de Vallcorba generaron reacción en la oposición. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, cuestionó las dificultades que enfrenta el gobierno en la elaboración del Presupuesto.

“El número 2 del MEF reconoce que el programa es impagable. Después hablarán con la mesa política y el PIT-CNT. El presidente del FA ya sabe que son 700 artículos, pero con la oposición nadie habló”, expresó Abdala en sus redes sociales, advirtiendo que en el Parlamento “a priori no están los votos”.

El legislador blanco añadió que la oposición ejercerá su rol de control: “Que nadie se sorprenda cuando hagamos preguntas, planteemos dudas y pidamos tiempo. Responsabilidades con el país tenemos todos”.