Está en juego la posible venta del frigorífico de San José.

El futuro de la operación por la venta de tres plantas frigoríficas en Uruguay volvió a quedar en el centro de la escena este viernes luego de que Marfrig y Minerva Foods difundieran comunicados con posturas enfrentadas respecto al acuerdo alcanzado a comienzos de año.

Marfrig aseguró que la operación caducó

A las 10 de la mañana, Marfrig informó a sus accionistas y al mercado que las condiciones suspensivas de la operación “no fueron satisfechas cumplida la fecha límite”. Según la compañía, ese incumplimiento provocó que el “contrato Uruguay fuera resuelto de pleno derecho”, liberando a ambas partes de la obligación de concluir la transacción.

El comunicado añadió que las tres unidades industriales incluidas en la negociación “continúan operando plenamente” y reafirmó el compromiso de la firma de mantener al mercado informado sobre cualquier novedad, además de quedar disponible para brindar aclaraciones adicionales.

Minerva niega la caducidad

Pocos minutos después, Minerva S.A., a través de un hecho relevante firmado por su director de Finanzas e Inversores, Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, rechazó de plano la interpretación de Marfrig. La empresa aseguró que el acuerdo “permanece en plena vigencia” y recordó que la operación, canalizada mediante su subsidiaria Athn Foods, sigue sujeta a la autorización de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (COPRODEC) de Uruguay.

“Minerva continúa activamente comprometida en asegurar la aprobación de la operación”, señaló el documento, difundido desde Barretos, San Pablo, donde la compañía tiene su sede.