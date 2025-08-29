«Cuando recapacité saqué la mano y toqué una camioneta», dijo.

Este viernes de madrugada, un hombre de 84 años dormía en su casa cuando lo despertó el estruendo y escombros sobre sí. Un patrullero que concurría a un llamado de emergencia terminó incrustado en la habitación.

«No me mató porque tengo cientos de vida como el gato», sostuvo el hombre en diálogo con Subrayado. «Quedé con los hormigones aquellos y la camioneta. Ni sabía qué me había pasado. Después, cuando recapacité que saqué la mano y toqué una camioneta, pero no me podía mover», contó.

Dijo que estuvo una hora y media esperando que llegara un médico para poder moverse.

Sufrió lesiones en un brazo, en el mentón y le tuvieron que sacar un diente.

Añadió que se hizo presente el jefe de Policía de San José y le indicaron que se «van a hacer cargo» de reparar la casa. «Yo llamé una abogada igual», aclaró.