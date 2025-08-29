Se presenta el sábado 6 de setiembre a las 21 horas

En entrevista con San José Ahora, la cantante Florencia Núñez, explicó los detalles de su presentación en el Teatro Macció, para el sábado 6 de setiembre a la hora 21.

Presentará «Florencia Núñez en concierto» donde repasará las canciones más representativas de sus cuatro discos: Mesopotamia (2014), Palabra Clásica (2017), Porque Todas Las Quiero Cantar: un homenaje a la canción rochense (2020) y Fe (2024), en un show en formato trío, acompañada por el también rochense Santiago Miraglia en teclados, acordeón y dirección musical, y Guillermo Berta en batería.

«Voy a hacer un espectáculo que recorre una selección que pasea por los diferentes discos. Estamos contentos porque encontramos un formato que es trasladable a otros lugares, y hace que sea accesible para nosotros hacerlo, y que a su vez, es un fiel reflejo de lo que es la música grabada«.

Núñez se percibe «como una romántica, una artista de los 90» en referencia a que sus trabajos son presentados en discos, debido a que los considera «el encuadre por excelencia que tienen las canciones, es una narración, vas paseando por diferentes estados, vas contando una historia«.

En esa línea, entiende que en el mundo actual, se apuesta «más a lo efímero«, donde resalta que en este momento, en la industria musical, «lo que pega más es un simple, un videoclip, y todo eso se hace más en función del marketing, y de conquistar territorios, y no tanto con una visión artística detrás«.

Florencia Núñez

Por último, reflexionó que «desde muy chica, sentía que mi vínculo con la canción, fluía muy bien. Es una plenitud tan grande, poder dedicarte a algo que está en el aire, que se queda en la gente, que la gente lo puede cantar, que se emociona«.

Las entradas pueden ser adquiridas en Tickantel, Redpagos, o en la boletería del Teatro.