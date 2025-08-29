En Ciudad del Plata lo hicieron 2.656 personas, superando a San José de Mayo, con 1.499 inscripciones

El programa Uruguay Impulsa 2025, antes conocido como Jornales Solidarios, realizó este viernes el sorteo de 5.500 cupos de trabajo temporal y capacitación laboral. La instancia tuvo lugar en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo, en Montevideo.

En total, 161.845 personas se inscribieron para acceder a un cupo en este plan que busca favorecer la integración y la reinserción en el mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En San José, según los datos aportados por el MTSS, se inscribieron 4860 personas, divididas de la siguiente manera:

Ciudad del Plata – 2.656

San José de Mayo – 1.499

Libertad – 267

Rodríguez – 136

Ecilda Paullier – 99

Rafael Peraza – 60

Puntas de Valdez – 49

Ituzaingó – 46

Mal Abrigo – 25

Pueblo Nuevo – Capurro – 23

De estos números, sólo 205 personas en San José, ingresarían a este programa, de la siguiente manera:

Ciudad del Plata – 90

San José de Mayo – 45

Libertad – 20

Rodríguez – 10

Ecilda Paullier – 10

Mal Abrigo – 6

Ituzaingó – 6

Pueblo Nuevo-Capurro – 6

Rafael Peraza – 6

Puntas de Valdez – 6

En el siguiente PDF, encontrarán los resultados del sorteo en San José:

Cómo serán las jornadas laborales

El programa se compone de tareas de utilidad social y capacitación profesional. Los participantes cumplirán seis horas diarias de lunes a viernes, con la modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos pequeños. La semana estará dividida en cuatro días de trabajo y uno de formación.

El beneficio económico será de $ 19.728 mensuales, pagados por las intendencias en los primeros diez días de cada mes. Aunque no se trata de un salario, la prestación contará como actividad laboral a efectos jubilatorios y de seguridad social, habilitando subsidios por maternidad, enfermedad o accidentes de trabajo.

A su vez, los beneficiarios tendrán cobertura gratuita en los servicios de salud pública en todo el país mientras dure su participación en el programa.