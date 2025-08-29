Gustavo Viera, presidente de la misma, brindó detalles acerca del actual funcionamiento de la Cámara

En entrevista con San José Ahora, Gustavo Viera, presidente de la Cámara del Pueblo de San José de Mayo, explicó que objetivos tiene la nueva comisión de la Cámara, que él preside.

Gustavo Viera, presidente de la Cámara del Pueblo

La misma, fue creada el 19 de marzo de 1959, sin fines de lucro, con el objetivo de «fomentar la creación de comisiones barriales, promoviendo la participación ciudadana desde el lugar que estén, o sean estos barrios, club o instituciones deportivas, cooperativas, etc., para que de esta manera se fortalezca la institución y la interacción colectiva entre las comunidades del departamento, sea más fluida, y se logren objetivos«.

Primera acta de la Cámara, datada de 1959

En ese sentido, destaco que la comisión que asumió en el pasado mes de abril, cuenta con siete dirigentes totalmente honorarios, que trabajan en la Cámara de lunes a viernes de 14 a 17 horas.

Consultado sobre la existencia y estado de las diferentes comisiones barriales, afirmó: «La situación es diferente. Cada barrio tiene sus problemáticas, a lo que nosotros apuntamos a ello, a lo que más necesitan. Si bien San José de Mayo tiene 27 barrios, no todos tienen comisión, la mayoría no la tienen, la tarea de la cámara es reflotar en esos barrios las comisiones«.

Sobre las donaciones de diferentes tipos que llegan al lugar, Viera subrayó que «donación que llega, donación que se entrega» resaltando la inmediatez con la que las mismas son distribuidas a aquellas comisiones barriales que lo necesiten.

Por último, resaltó la importancia que tiene que la sociedad se involucre en la misma, en especial los jóvenes, apuntó.