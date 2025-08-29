Fue este viernes luego de varios meses de espera. Como contrapartida otros cuatro efectivos salieron rumbo al país africano.

Se concretó este viernes un nuevo relevo de efectivos de San José que cumplen misión de paz en la República Democrática del Congo. Cinco soldados retornaron al país y, en contrapartida, otros cuatro partieron hacia el continente africano.

Días más tarde, en una segunda rotación, volverá un efectivo y viajarán ocho, de acuerdo a lo informado a San José Ahora por el jefe del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, Manuel Rosales.