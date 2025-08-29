Permanece internado en CTI.

El parte policial dice al respecto: “Una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) próximo a la hora 21:30 de la pasada jornada, informando sobre un siniestro de tránsito entre dos motos, ocurrido en calles Ciganda y Frugoni de San José de Mayo.

Al lugar concurrió móvil de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P) avistando a un hombre – conductor de uno de los birrodados – con heridas visibles por lo que se solicitó de forma inmediata emergencia médica. Se hizo presente un móvil de UDEMM, cuyo médico a cargo lo diagnosticó como “politraumatizado grave” y lo trasladó de manera urgente a su centro asistencial en donde permanece ingresado en CTI.

Funcionarios policiales se entrevistaron con el conductor del segundo vehículo, el cual manifestó que circulaba por calle Ciganda con sentido oeste hacia el este cuando, al llegar a la intersección con calle Frugoni, colisionó con el birrodado que circulaba por esta última en sentido norte hacia el sur.

También fue asistido por emergencia médica de UDEMM y fue dado de alta en el lugar. Concurrió Policía Científica realizando el relevamiento correspondiente.

Fue enterada la Sra. Fiscal Letrada de 2° Turno de San José la que dispuso actuaciones al respecto”.