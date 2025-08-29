El fallecido era poseedor de antecedentes penales.

El funcionario policial que a inicios de marzo de 2023 abatió de tres disparos a un hombre apodado «El Coyote», poseedor de antecedentes penales, en el barrio Exposición, fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión, informó el periodista Leonardo Ábalo en Visión este viernes.

La sentencia se dictó en el marco de una audiencia cumplida este jueves en el Juzgado Letrado de 1er Turno de San José de Mayo.

El episodio se registró en horas de la mañana del domingo 5 de marzo de 2023, en inmediaciones de calles Colonia y Av. Italia. Allí, “El Coyote” recibió cuatro disparos: tres en la espalda y uno en un hombro, según reveló Fiscalía.

Luego del hecho, el funcionario recibió 180 días de medidas limitativas, sin privación de libertad, lapso durante el cual las actuaciones continuaron.

Durante la audiencia del jueves, la Fiscalía solicitó una pena de 17 años de cárcel para el policía, por entender que hubo premeditación. Sin embargo, la sede dispuso que la condena fuera de 8 años y 10 meses por el delito de homicidio. La defensa anunció que apelará el fallo, detalla la crónica del medio maragato.

El hecho

Ocurrió el domingo 5 de marzo de 2023, sobre las 6 de la mañana, en inmediaciones de calle Colonia y Av. Italia de la capital maragata.

El fallecido –Jorge Omar Galain de 42 años, alias «El Coyote», poseedor de antecedentes penales– llegó hasta la vivienda del efectivo a pedir disculpas por un incidente que tuvieron tiempo atrás y le solicitó hielo. Entre ambos ya habían existido altercados en los últimos tiempos.

El policía, aún uniformado –ya que minutos antes había regresado de su trabajo en la cárcel de Juan Soler– notó que el sujeto portaba un arma, la que le pidió que le entregara. Al negarse y retirarse del lugar, el funcionario lo siguió. Cuando observó que el individuo quiso tomarla, el policía le efectuó tres disparos, impactándolo a la altura del tórax.

Jorge Omar Galain Peña, alias “el Coyote”. Foto difundida por el Ministerio del Interior en el año 2015

Quién era “El Coyote”

En mayo de 2015, “El Coyote” mató a un joven de 19 años, apodado “el Bomba” y también “Huesitos”, en el edificio de la estación de AFE de San José de Mayo. En ese entonces ya contaba con varios antecedentes penales, y fue necesario que el Ministerio del Interior solicitara ayuda a nivel nacional para dar con su paradero.

Días después, y en el marco de un fuerte despliegue policial, Galain fue capturado en inmediaciones de Av. Herrera y Montagne y horas después procesado por homicidio ultraintencional.

Según surge del relato, “El Coyote” manifestó haber arrojado el arma al río una vez muerto el joven, pero la policía manejaba información de que esto no ocurrió. También se informó que la tipificación del hecho fue «homicidio ultraintencional», existiendo como elemento que el sujeto era conocido por manipular armas habitualmente, y que al ingresar, como en otras oportunidades, “el arma se le dispara sin querer”.

Delitos previos de Jorge Omar Galain Peña, alias “El Coyote”: