Se desarrollará el 6 y 7 de setiembre en el predio de la Asociación Rural

Este jueves, en el Club San José, se presentó el evento «San José Construye«, destinado a visibilizar el «potencial que tiene el sector de la construcción» según afirmó uno de sus organizadores, Federico Acosta.

Se desarrollará el próximo sábado 6 y domingo 7 de setiembre, en el predio de la Asociación Rural, donde se reunirán «trabajadores, empresas, profesionales, estudiantes, en el entorno de un espacio de intercambio de capacitación y crecimiento«, confirmó Acosta. Se realizará desde las 9 a las 21h, en ambos días. Las entradas, pueden ser adquiridas a través de Red Tickets o Redpagos.

Mabel Acosta, otra de las organizadoras del evento, destacó parte de la variada propuesta que tendrá dicho evento: «Vamos a tener espacios de promoción, de ventas de productos, de servicios, de todo el rubro. El espacio de exposición, será en los galpones de la Rural, ahí tenemos espacio para 60 expositores que van a estar presentando e interactuando con el público, va a dar gusto acercarse, porque todos se prepararon mucho para esto«.

Agustín Sellanes, conductor del evento, destacó que será destinado «para toda la familia» y todos aquellos que se quieran acercar. Por su parte, la presidenta de la Junta Departamental de San José, Fernanda Castro, reflexionó acerca de esta invitación a la sociedad: «A esa gente que emprende, que tiene ganas, dejarla volar, y darles lo que necesitan, después cada uno se va a ir ocupando del ámbito en el que mejor se desempeña«.