Uno está tras las rejas, el otro cumple prisión domiciliaria.

El robo ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando efectivos del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) patrullaban la zona de calles Flores y Horacio Santos en San José de Mayo. Allí, un hombre en actitud sospechosa intentó huir y se descartó de lo que llevaba escondido entre sus ropas: un contador de OSE.

Con apoyo de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), el individuo fue detenido. Minutos más tarde, los agentes avistaron a otro sujeto que circulaba en bicicleta. Al revisarlo, comprobaron que en su bolso transportaba dos contadores más de OSE, por lo que también quedó detenido. Ambos tenían antecedentes penales y fueron trasladados a Comisaría 2ª.

La investigación permitió establecer de dónde habían sido sustraídos los medidores, y los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.

Horas después, en sede penal, el Juzgado Letrado de 1° Turno de San José resolvió condenar a ambos:

H.F.E.B., de 30 años, fue sentenciado a 12 meses y 15 días de prisión efectiva por dos delitos de hurto agravado.

C.E.P.H., de 27 años, recibió la misma pena pero en régimen de libertad a prueba, bajo condiciones de residencia fija, presentaciones semanales en la seccional y tareas comunitarias durante tres meses.

La Jefatura de Policía de San José destacó que el operativo contó además con el apoyo de Policía Científica.