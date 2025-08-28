Destacaron su «dedicación, entrega y compañerismo»

El Consejo Directivo de la Asociación Médica de San José realizó este jueves 28 de agosto un reconocimiento a la Esc. Ana María Quevedo Morosini, quien culminó sus funciones como letrada de la institución.

La ceremonia tuvo lugar en el marco de la última jornada laboral de la profesional, a quien se destacó por su extensa trayectoria, así como por la «dedicación, entrega y compañerismo» demostrados a lo largo de los años.

Desde la Asociación se subrayó que Quevedo “ha dejado marcado un rumbo que continuaremos transitando, teniendo siempre presente sus consejos y lineamientos”.

La institución agradeció públicamente la labor desarrollada por la escribana y el aporte que significó para el funcionamiento de la entidad médica.