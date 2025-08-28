Un vecino de San José de Mayo captó una este jueves por la tarde en la avenida Manuel D. Rodríguez.

“Picadas poniendo en riesgo a mucha gente. La intendencia y la policía ausentes!!!!”, escribió indignado.

Días atrás la directora de Tránsito de la Intendencia de San José, Mónica Castro, en diálogo con San José Ahora, señaló que “ha habido una disminución de las denuncias en picadas”. Detalló que se “trabaja mucho” con el ministerio del Interior “que son quienes tienen las facultades de represión contra estas actividades”. Destacó que la fiscalización de vehículos se realiza a diario, y que “muchas veces tenemos el apoyo inmediato del ministerio del Interior, y muchas veces, demoran un poquito, pero siempre estamos trabajando en conjunto”. Por último, destacó que en general, los protagonistas de estos hechos, “se identifican, se detienen, y en la mayoría de las veces los vehículos se les retienen”.