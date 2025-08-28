En total, 118 efectivos policiales participaron del dispositivo.

El partido entre Río Negro de San José y Peñarol de Montevideo, disputado el miércoles por la noche en el Estadio Casto Martínez Laguarda por la Copa AUF Uruguay 2025, se desarrolló en un clima de fiesta deportiva tanto en la cancha como en las tribunas. Sin embargo, el operativo de prevención desplegado por la Policía de San José arrojó resultados relevantes.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, en los controles realizados sobre las rutas 11 y 3 se incautaron armas blancas, un arma de aire comprimido, una bengala y bebidas alcohólicas. Más de un centenar de personas fueron identificadas.

En total, 118 efectivos policiales participaron del dispositivo, con apoyo de varias jefaturas departamentales, la Guardia Republicana, Caminera y la Dirección de Seguridad en el Deporte.

La parcialidad local se retiró primero y la actividad culminó de acuerdo a lo planificado.

Además, en paralelo, la Policía atendió un siniestro de tránsito en San José, donde resultó lesionado un motociclista, sin gravedad para terceros.