El exjerarca de Río Negro afirmó que deja el cargo “con la frente en alto”, defendió su derecho a la actividad política y aseguró que no violó la ley

Luego de ser cesado por el ministro del Interior, Carlos Negro, el exjefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, volvió a defender sus dichos y acciones. En declaraciones a la prensa, sostuvo que “no se arrepiente de nada ni en los hechos ni en los dichos”, y que se retira con la “satisfacción del deber cumplido”.

El jerarca, que había sido cuestionado por participar en una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio y realizar declaraciones críticas hacia el Partido Nacional, aseguró que su accionar estuvo “dentro de la normativa y la ley”. Según explicó, al estar retirado desde 2017, no tiene restricciones legales para realizar actividad política o proselitista.

El Ministerio del Interior, no obstante, argumentó en un comunicado que, si bien no se violó la Constitución, Solé incumplió los lineamientos de la actual gestión, que exigen a los jefes departamentales “mantener un relacionamiento sin distinción partidaria”.

La decisión generó fuertes repercusiones políticas. Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado reclamaron su remoción, mientras que la departamental del oficialismo en Río Negro defendió a Solé, alegando que al ser jubilado no se le aplicaban las restricciones vigentes para funcionarios en actividad.

En referencia a la polémica, el propio Solé fue contundente: “Obro y actúo como pienso, y hablo como pienso. Cuando te llaman, venís; cuando te dicen que te remueven, te vas. Es muy simple”.