Se refirió a la sobredemanda de castraciones de perros y gatos que existe en el departamento

Yanet Machín, edila (s) por el Frente Amplio, estuvo presente semanas atrás en la reunión que mantuvieron en San José, las autoridades del INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal), junto a organizaciones vinculadas al cuidado de mascotas, y al área de Bienestar Animal de la Intendencia de San José.

Entre diferentes temas, uno de ellos es el de las castraciones de perros y gatos en el departamento. Machín, afirmó que «no están alcanzando» respecto a la demanda que hay. Manifestó que se le solicitó al INBA «que colabore» con más cantidad de las mismas. Aunque desde el Instituto, manifestaron que «el 90% son aportes del INBA y un 10% de la Intendencia«.

En ese orden, señaló que en algunas partes del departamento, «se están haciendo castraciones cada dos meses, y a veces no se consigue lugar para castrar«.

Resaltó que «mientras que no se llegue a la cantidad de castraciones necesarias, siempre vamos a tener el problema de que se siguen reproduciendo«. Por último, detalló que actualmente las castraciones de perros son gratuitas, no así las de gatos, las cuales tienen un costo de $700.