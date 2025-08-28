Un adolescente fue detenido luego de intentar evadir un control de tránsito en Libertad.

La Jefatura de Policía de San José informó que en la tarde de la pasada jornada, durante un patrullaje de la Unidad de Respuesta Policial (URP) de Libertad, se recibió un llamado desde el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) solicitando apoyo a los Inspectores de Tránsito del Gobierno Departamental.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un adolescente de 17 años, quien habría intentado evadir el control de tránsito antes de ser detenido.

El joven carecía de documentación del vehículo, y tras la inspección correspondiente se verificaron irregularidades en chasis y motor, lo que motivó la incautación del birrodado y el traslado del menor a la Comisaría 7ª de Libertad.

Desde la Fiscalía Letrada de Libertad se dispuso el emplazamiento sin fecha del adolescente y se continúan las actuaciones.