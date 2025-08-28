“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada”, expresa Lorena Ponce de León en un libro.

Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León se conocieron durante la adolescencia, contrajeron matrimonio en el año 2000 y se separaron definitivamente en mayo del 2022, momento en el que iniciaron un trámite de divorcio que culminó en junio de 2024. Durante su unión tuvieron tres hijos, publicó Montevideo Portal.

Lorena fue una pieza importante en la campaña presidencial de su entonces marido, a quien acompañó en sus giras proselitistas. Luego, una vez que Lacalle llegó al poder, atrajo la atención al crear y dirigir el programa Sembrando, con el fin de promover el emprendedurismo a escala nacional.

Tras la separación, Ponce de León no hizo declaraciones acerca de su vida privada. Sin embargo, parte de su intimidad, y en concreto el contexto de la ruptura con Lacalle Pou, son abordados en el libro Lorena Ponce de León. De palabra, a cargo de la periodista Rosana Zinola. La obra será lanzada al mercado en los próximos días por la editorial Penguin Random House Mondadori, y este jueves el semanario Búsqueda adelantó parte de su contenido.

En el libro, Ponce de León cuenta que recibió “ofertas” de diversos sectores partidarios para militar políticamente. Sin embargo, ella había tomado —al menos hasta las pasadas elecciones— la decisión de no hacer política partidaria activa.

En la obra, la ex primera dama también refiere que Lacalle no veía con buenos ojos que ella cultivara un alto perfil o ganara presencia mediática. Tampoco habría estado de acuerdo con que ocupara cargos públicos, e incluso se habría manifestado en desacuerdo con la idea de que dirigiera el proyecto Sembrando

“Luis no quería. Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado”, fueron sus palabras.

“Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, agrega Ponce de León en el libro, fruto de una serie de entrevistas con la autora.

“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada; más allá de que yo me luciera o no, si yo le daba sombra o no le daba sombra…, es que no quería. No quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”, añade.

“Siento que parte de mi misión, de mi alma, era acompañarlo para que llegara a presidente”, reflexiona Ponce de León. Una vez cumplida esa “misión”, la situación fue otra.

“Si yo seguía sosteniendo mi relación, que de repente podría haberla sostenido por un tiempo, porque los dos estábamos en la misma situación, podríamos haber hecho un pacto… qué sé yo… podrían haber pasado muchas cosas, pero realmente entendía que había que cortar e irse. Y Luis tampoco lo quería”, refiere.

Por ello, en 2022 tomó la decisión de irse de la residencia presidencial, ya que hubiera sido “raro” que el presidente lo hiciera. Actualmente, Ponce de León se dedica de forma particular al paisajismo y está en pareja con el empresario sanducero Alejandro Teske.