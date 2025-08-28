La exvicepresidenta evocó la figura de su esposo, José “Pepe” Mujica, y reveló que se proyecta un espacio permanente para preservar su legado.

La exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, compartió un sentido testimonio sobre cómo vive tras la partida de su esposo, el expresidente José Mujica, y confirmó que junto al Movimiento de Participación Popular (MPP) se trabaja en la creación de un memorial para mantener vivo su pensamiento y legado.

“Es vivir al lado de un cráter. ¿Qué le parece?”, expresó conmovida en una entrevista en Arriba Gente (Canal 10), al referirse al vacío que dejó la ausencia del líder político.

Topolansky aseguró que lo que le permite seguir adelante es la militancia y la actividad diaria: “Lo que me salva es tener algo que hacer en la vida: la militancia, los compañeros. Me organizo la vida de modo de no estar mano sobre mano”. En ese sentido, relató que Mujica dejó encargadas algunas tareas en la chacra y que ya existe un testamento destinado a la organización política.

Sobre el sepelio del expresidente, la exvicepresidenta destacó la diversidad de personas que participaron en la despedida: “Desde gente del Plan Juntos hasta empresarios de fuste, todo el sistema político, la fiscal de Corte, intendentes”. También valoró los numerosos mensajes de condolencia recibidos desde distintos países, como Brasil, México y Grecia, e incluso desde Mongolia.

“Él sabía que su despedida iba a ser grande, lo que no creo que se haya imaginado era esta dimensión”, señaló con emoción, y agregó que decidió que en el velatorio solo estuvieran presentes los símbolos patrios, “porque eso agranda, no achica”.

Finalmente, anunció que el MPP trabaja en la creación de un espacio permanente de recuerdo, que se prevé inaugurar en el próximo Día del Patrimonio. Allí se exhibirán pertenencias emblemáticas de Mujica, como su Fusca, la bicicleta y libros con discursos escritos de su puño y letra.