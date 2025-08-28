El exsenador enfrenta una nueva formalización mientras su defensa logró acceso parcial a chats de 2023 entre Romina Celeste Papasso, Paula Díaz y víctimas de la causa

En la audiencia realizada este miércoles 27 de agosto, la jueza Marcela Vargas resolvió ampliar la formalización de Gustavo Penadés, exsenador del Partido Nacional, por un delito de violencia privada vinculado a un hecho ocurrido en 2014. Esta decisión fue apelada por la defensa.

En paralelo, el tribunal accedió de forma parcial al pedido de los abogados del imputado, Homero Guerrero y Laura Robatto, quienes solicitaron acceso a los celulares de Romina Celeste Papasso y Paula Díaz. La magistrada permitió que la defensa obtenga chats intercambiados en 2023 con víctimas de la causa, pero con la expresa reserva de cualquier dato que pueda identificarlas.

La Fiscalía, actualmente dirigida por María Ithurralde, se opuso a que la defensa acceda a la totalidad del contenido de los dispositivos incautados, al considerar que ello vulneraría la intimidad de las víctimas. Pese a esto, los abogados del exsenador plantearon la posibilidad de extender el acceso a otras redes sociales, lo que aún está en evaluación.

Con esta resolución, Penadés suma un nuevo delito a la extensa lista de imputaciones que ya enfrenta por abuso y explotación sexual de menores.