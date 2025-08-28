Se realizará el domingo 14, desde la hora 10

En la tarde de este jueves 28, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, se brindó una conferencia de prensa en la cual se presentó la segunda edición de la carrera 5K de la Fundación Pérez Scremini, en San José.

Diferentes autoridades de la fundación participaron, como Guzmán Nión, gerente general de la misma, quien expresó: «Estamos muy contentos, es un desafío enorme organizar 19 carreras en todo el país, no es nada sencillo, desde lo logístico sobre todo, pero tiene un espíritu, de que es el evento más importante de la Fundación«.

Carolina Pistón, directora de Deportes de la Intendencia de San José, invitó a la ciudadanía a participar del evento, que tiene «un fin social, por el cual invitamos a toda la comunidad a que se acerque y sea parte de esta carrera«.

La carrera se realizará el domingo 14 de setiembre, desde la hora 10, partiendo desde AFE, continuando por Manuel de Rodríguez, Charrúa, Picada Varela (donde se emprende la vuelta), Charrúa, Manuel de Rodríguez, giro en el Obelisco de 25 de mayo, Manuel de Rodríguez, AFE.

Las inscripciones se realizan por Red Tickets o en locales de Abitab de todo el país, con un costo de $750. Los kits deportivos de la carrera, se retiran en Creditel entre el 8 y 13 de setiembre. En tanto, las remeras para niños se van a vender en la carrera y el valor es de $400.

Nión, destacó un logro de la fundación que se dio recientemente: «Han sido semanas históricas para nosotros, realizando el primer tratamiento de inmunoterapia celular. Es un tratamiento que por primera vez se hace en Latinoamérica, se hace en países del primer mundo, y hace unos cuantos años veníamos trabajando en esto, en la formación del equipo, en la recaudación de fondos para comprar equipamiento, y la negociación con el ministerio para aprobaciones en este tipo de tratamiento«.