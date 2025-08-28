El 5 y 6 de setiembre, en Plaza Arriaga y con entrada libre, se vivirá la cuarta edición de la Fiesta Nacional de la Pizza

La Oficina de Turismo de San José confirmó en conferencia de prensa que el evento, declarado de interés departamental por la Junta Departamental, reunirá a pizzeros de todo el país y a una destacada participación de artesanos.

La actividad comenzará el sábado 5 a las 18:00 horas, con la apertura del patio pizzero y cervecero. Desde la organización aclararon que el domingo habrá un mayor número de artesanos, dado que es la jornada con mayor afluencia de público.

Uno de los momentos más esperados será el corte clásico de la pizza, que se realizará el sábado al mediodía junto a autoridades departamentales y nacionales.

En cuanto a la grilla artística, se espera la actuación de L’Auténtika, Vanesa Britos, Aldo Martínez y el grupo josefino Legueros, que aportarán la cuota musical a un fin de semana pensado para toda la familia.

Con entrada gratuita y propuestas gastronómicas y culturales, la Fiesta de la Pizza promete volver a convocar a miles de personas en su cuarta edición.