Será a las tres de la tarde.

El viernes 29 de agosto, a las 15:00 horas, se realizará el sorteo de la primera edición del programa Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación.

Tendrá lugar en el salón de actos Enrique Erro del Mtss (Juncal No 1511, Montevideo) y será transmitido en vivo por el canal de YouTube @MinisteriodeTrabajouy.

Los resultados se publicarán una vez realizado el sorteo público en la página web https://www.gub.uy/uruguay-impulsa

El programa brinda oportunidades laborales y de capacitación, para favorecer la integración y la reinserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo.

Se habilitaron 5.500 cupos a nivel nacional, de los cuales 205 corresponden al departamento de San José.

Las personas beneficiarias percibirán un salario mensual de $19.728 y el programa tendrá una extensión de cuatro meses.

Las jornadas serán de seis horas diarias de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de 0 a 3 años. Cada semana se desarrollarán cuatro jornadas de trabajo (tareas asignadas por los gobiernos departamentales) y una de capacitación (cursos que potencian habilidades y facilitan la inserción laboral).