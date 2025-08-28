Lo anunció este jueves en conferencia de prensa

Este jueves, luego de finalizado el Consejo de Ministros, se expresaron en conferencia de prensa, en la Torre Ejecutiva, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry.

Fue en ese marco, que tras la pregunta de una periodista, acerca del presupuesto destinado a Seguridad, entre otras cuestiones relacionadas, el ministro anunció: «En relación a Seguridad, estamos previendo el ingreso de 1.000 funcionarios nuevos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, estamos incorporando 1.000 funcionarios nuevos para el ministerio del Interior, estamos duplicando la partida que cobran los ejecutivos policiales que están en calle, estamos creando la Fiscalía y el Juzgado de Ciudad del Plata«.

Esto se da en el marco, de que el municipio de Ciudad del Plata, a través de su alcalde Richard Mariani, informó el pasado lunes 18, que se «está trabajando para lograr la instalación de un Juzgado Letrado y una Fiscalía en la ciudad«.

El planteo fue elevado a Presidencia de la República, a través del secretario Alejandro Sánchez, y también a la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

«Es una lucha histórica de toda la comunidad de Ciudad del Plata, de muchos años, de diferentes actores, la demanda que hemos recogido, era que por primera vez se tiene que instalar un Juzgado Letrado y obviamente la Fiscalía, hicimos llegarle a Presidencia de la República, al secretario Alejandro Sánchez, solicitándole una reunión«, afirmó Mariani.