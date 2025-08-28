Se trata de María Evangelina Hernández que recibió el premio Reachingu a la docencia.

María Evangelina Hernández, docente de la Escuela N.º 123 de Ciudad del Plata, recibió el premio Reachingu a la docencia por su trabajo pionero en talleres de educación sexual integral (ESI). La maestra destacó que la distinción representa no solo un reconocimiento personal, sino también a la labor colectiva de los educadores.

“Esto ha sido una ceremonia de reconocimiento al trabajo de los cinco y, en definitiva, al trabajo de todos los docentes de nuestro país, que muchas veces está como oculto”, afirmó.

María Evangelina Hernández

Un proyecto con niños, maestros y familias

Hernández explicó que eligió la educación sexual integral como eje de sus talleres porque detectó una necesidad en los niños de trabajar los vínculos, la afectividad y el cuidado de sí mismos y de los demás.

“Decidí empezar a trabajar con ellos, con cuarto, con quinto y con sexto. Luego eso llevó a que tuviera que trabajar también con los maestros para perder ese miedo… Y por último, también incluir a los papás en talleres abiertos, a las familias, a la comunidad”, relató.

El proyecto logró así un enfoque integral que triangula los distintos actores de la vida escolar: alumnos, docentes y padres.

El premio y lo que vendrá

El reconocimiento incluye un incentivo económico de 5.000 dólares, que Hernández ya tiene planificado. “Quiero formarme específicamente en el área y poder llevar esos talleres al resto de las escuelas de la zona, tanto para los niños como para los docentes”, sostuvo.

La maestra insistió en que su objetivo es “incentivar a perder el miedo y animarse a sembrar, a generar ruido, a incomodar para poder lograr el cambio”.

Un impulso a la docencia

Para Hernández, la visibilidad que da este premio es fundamental. “Son oportunidades que nos permiten visibilizar y valorar realmente el trabajo docente”, subrayó.

Su apuesta es clara: la educación sexual integral no como un tema tabú, sino como una herramienta para el cuidado, la convivencia y la transformación social.