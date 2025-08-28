Las predicciones del horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 29 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Llegarán algunas sorpresas dentro del círculo hogareño que podrán alterar un tus planes. Así y todo tendrás la suficiente fuerza para llegar a donde deseas. Llega dinero por el azar o inversión.

TAURO

Tendrán detalles muy bonitos con tu persona y te sentirás vital en todos los aspectos. Pero sobre todas las cosas el plano sentimental será el más activo del día, tu corazón está buscando aventura.

GÉMINIS

El dicho «no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy» tenlo en cuenta. Si desde un principio sabes que tus planes son muchos y variados, céntrate. Hoy pon más cuidado si viajas, nada de prisas.

CÁNCER

Con facilidad te sabrás ganar la atención de los demás por medio del magnetismo que desprenderás hoy, harás que más de uno o una se enamore. Es un día para los placeres y para dedicártelo a ti.

LEO

El núcleo familiar te atraerá muy fuertemente y dentro de él pasarás momentos felices. Tus deseos serán cumplidos y te mimarán como a un pequeño caprichoso. Se resuelve un tema de dinero a tu favor.

VIRGO

Si tu interés se centra en avanzar más en tu profesión o lograr que tu imagen sea más apreciada de lo que hasta ahora es, no entres en demasiados detalles. Llega una noticia que cambiará planes.

LIBRA

Los cambios que deseabas están a punto de realizarse. Por tu parte lo mejor que puedes hacer en un día como hoy es dedicarte a cultivar tus relaciones sociales, tu magnetismo de hoy ayudará.

ESCORPIO

Hoy tu capacidad de concentración está por encima de la media y no costará nada llegar a resolver rápido de cada problema que se presente, sólo fallarás en el amor si te muestras muy posesivo.

SAGITARIO

Es un día que lo mejor que puedes hacer es tener un pequeño detalle con tu pareja, así calmarás y solucionarás problemas anteriores y futuros, en el término medio está la solución de todo.

CAPRICORNIO

Pondrás todas tus fuerzas para conseguir tus deseos. Llegarás a conseguirlos si no te aferras a recuerdos pasados. Mira la vida con más futuro y encontrarás hoy la solución para todo.

ACUARIO

Hoy el ambiente lo notarás un poco enrarecido. Mantente firme en tus ideas sin entrar en lucha con los demás y sacarás mejores beneficios. Los asuntos del azar te beneficiarán usando intuición.

PISCIS

Habrá una gran actividad a tu alrededor y ello pesará sobre tu sistema nervioso. Trata de escapar de las aglomeraciones y dedícale más tiempo al amor, en la intimidad hoy hallarás la felicidad.

