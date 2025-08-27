Conocé las diferentes propuestas

En las últimas horas, la Intendencia de San José, presentó el programa de actividades de la 18° Feria Internacional de Promoción de la Lectura del Libro. Realizando un click aquí, podrás conocer las diferentes y variadas propuestas culturales a realizarse, desde el próximo 9 al 14 de setiembre en la capital maragata.

Bajo el lema “Empezamos a leer, empezamos a migrar”, la edición 2025 de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José propone «reflexionar sobre la migración como experiencia social, personal y cultural. Así como el acto de migrar conduce a nuevos territorios y perspectivas, la lectura nos permite atravesar fronteras visibles e invisibles, conectar con otras voces y comprender las historias de quienes buscan un nuevo comienzo«, informó la Intendencia de San José.

Desde la organización, agregaron que esta feria, estará adherida al ¨Año Internacional de la Preservación de los Glaciares¨ declarado por la ONU. Esta iniciativa tiene como objetivo destacar la importancia de los glaciares, que «son cruciales para el suministro de agua dulce, el equilibrio climático global y promover acciones para su conservación«.

Por último, resaltan el hecho de que en la feria se verá «una variada programación que incluye presentaciones de libros, narración oral, espectáculos escénicos, conciertos, exposiciones, intervenciones artísticas, conferencias, conversatorios y talleres«.