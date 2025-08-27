Días más tarde habrá un nuevo relevo.

El próximo viernes se concretará un nuevo relevo de efectivos de San José que cumplen misión de paz en la República Democrática del Congo. Cinco soldados retornarán al país y, en contrapartida, otros cuatro partirán hacia el continente africano.

Días más tarde, en una segunda rotación, volverá un efectivo y viajarán ocho, de acuerdo a lo informado a San José Ahora por el jefe del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, Manuel Rosales.

Ceremonias en Uruguay y en el Congo

El horario y el lugar de arribo de los soldados aún no fueron confirmados, al igual que la ceremonia de recepción, según consignó Radio Monte Carlo. Sí está previsto que este jueves, a las 16.30, en la Brigada de Infantería N.º 1, se realice la despedida de parte del contingente que integrará el relevo.

En paralelo, el Ejército informó que en el Congo los integrantes del Batallón Uruguay IV “se encuentran realizando con normalidad las actividades propias de la misión”. Asimismo, en la base Siempre Presente se llevará a cabo la ceremonia de relevo del jefe del contingente: el coronel Julio Giménez asumirá en reemplazo del actual mando.