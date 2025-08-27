Uno de ellos de color blanco y marrón, mientras que los dos restantes, de color negro
El hecho ocurrió en San José, donde una familia, ubicada en la zona de Ruta 3, se vio sorprendida ante el hecho de que su oveja tuviera trillizos. Uno de ellos de color blanco y marrón, mientras que los dos restantes, de color negro.
En ovinos, lo habitual es que las ovejas tengan un cordero (parto simple) o mellizos (dos). La frecuencia de trillizos o más crías depende de varios factores:
- Raza: algunas razas tienen mayor prolificidad y suelen dar más de dos crías.
- Alimentación y estado corporal: una oveja bien alimentada y en buena condición física tiene más probabilidades de ovular múltiples óvulos.
- Edad: las ovejas jóvenes suelen tener menos corderos; la prolificidad aumenta en la edad adulta y luego vuelve a bajar con los años.
- Genética individual: algunas líneas familiares tienen más predisposición a partos múltiples.