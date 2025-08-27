Uno de ellos de color blanco y marrón, mientras que los dos restantes, de color negro

El hecho ocurrió en San José, donde una familia, ubicada en la zona de Ruta 3, se vio sorprendida ante el hecho de que su oveja tuviera trillizos. Uno de ellos de color blanco y marrón, mientras que los dos restantes, de color negro.

En ovinos, lo habitual es que las ovejas tengan un cordero (parto simple) o mellizos (dos). La frecuencia de trillizos o más crías depende de varios factores: