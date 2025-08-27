Un ejemplar de zorro blanco fue visto en las afueras de San José y genera debate entre especialistas y curiosos

En las últimas horas, vecinos de San José registraron la presencia de un pequeño zorro blanco, un hecho que rápidamente despertó atención en redes sociales y entre expertos. Muchos lo catalogaron como albino, aunque no existe confirmación científica de esta condición sin estudios genéticos.

Los especialistas descartan que se trate de un zorro polar, especie propia de tundras árticas y completamente ajena a Uruguay. La hipótesis más probable es que el animal presente leucismo, un trastorno genético de pigmentación que provoca la ausencia parcial de color en el pelaje, pero no afecta otras características.

Este avistamiento resulta aún más llamativo porque en Uruguay no existen registros oficiales de zorros albinos, lo que lo convierte en un hecho poco común. Según la fauna registrada en el país, el ejemplar podría pertenecer a una de las dos especies conocidas:

Zorro de monte, también llamado zorro cangrejero o común, muy frecuente en diferentes regiones, de pelaje grisáceo con tonos castaños y hábitos omnívoros. Otra variante local dentro de la misma familia de cánidos.

Por ahora, la aparición de este zorro blanco sigue siendo un fenómeno excepcional y un recordatorio de las sorpresas que aún puede dar la fauna silvestre uruguaya.