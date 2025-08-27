El director nacional de Discapacidad del Mides destacó la importancia del diálogo constante para reducir brechas en salud, educación y vivienda.

En el marco de su gira territorial, el director nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Lezama, participó este miércoles 27 de agosto en una conferencia en San José, donde expuso sobre el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante su intervención, Lezama informó que, tras el censo realizado en el departamento, se registraron 6.620 personas con discapacidad. Subrayó además una diferencia significativa: «Un dato de aqui del departamento que da cuenta de la brecha, es cuando vemos la población sin discapacidad, es el 2% de la población y las personas con discapacidad aumenta al 7% «.

El jerarca señaló que este plan definirá la velocidad y el alcance en materia de salud, educación y acceso a la vivienda, al tiempo que remarcó que “lo principal es el diálogo constante entre las autoridades y las propias personas con discapacidad”.