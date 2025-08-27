La víctima sufrió varias lesiones.

Una mujer resultó herida tras ser atacada por un perro de raza pitbull en San José de Mayo, hecho denunciado el pasado 6 de enero en Comisaría 2ª. De acuerdo a la información de la Jefatura de Policía de San José, el animal pertenece a vecinos de la víctima.

Tras la investigación, el caso llegó al Juzgado Letrado de 5° Turno, donde el magistrado actuante dispuso la formalización de la propietaria del can por la presunta comisión de un delito de Lesiones Personales Culposas. Además, ordenó la prohibición de que los perros ingresen al

predio de la víctima bajo apercibimiento por el plazo de 180 días.

Contexto: las mordeduras en aumento

Días pasados, San José Ahora informó que en lo que va de 2025 ya se registraron 118 denuncias por ataques de perros, cifra que casi iguala a la de todo 2024 (161 casos). Según el director departamental de Salud, Javier Bentancor, de mantenerse la tendencia, este año podría cerrarse con más notificaciones que el anterior.

El jerarca recordó que, además de las cifras oficiales, existe un subregistro de personas que no acuden a centros de salud pese a haber sido mordidas, lo que eleva aún más la dimensión real del problema.

