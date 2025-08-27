En el acto central por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el presidente Yamandú Orsi planteó los retos que enfrenta Uruguay y pidió a los políticos.

El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes 25 de agosto, en Florida, el acto principal por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, donde ofreció un discurso centrado en los desafíos que enfrenta el país y en la necesidad de fortalecer el respeto en la vida política.

El mandatario identificó cuatro grandes retos para Uruguay. El primero, de carácter demográfico, relacionado con la baja natalidad y la “deuda con la protección de la niñez y la adolescencia”. El segundo, el crecimiento y desarrollo, y el tercero, la seguridad, que según remarcó no se limita al crimen organizado, sino también a la violencia intrafamiliar, juvenil y en el deporte.

El cuarto desafío, explicó Orsi, es externo, vinculado a un escenario internacional complejo. Allí instó a que Uruguay se posicione como un país que “promueva el multilateralismo y la paz mundial”.

Aunque evitó referencias directas a los cruces políticos de las últimas semanas, el presidente hizo un llamado a “promover la tolerancia y la empatía”. En esa línea, sostuvo que “no es gritando más fuerte ni calificando a las personas, sino defendiendo ideas con contundencia y convicción” como debe construirse el debate democrático.

En el acto estuvieron presentes las principales autoridades nacionales, dirigentes de distintos partidos y expresidentes como Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, en un gesto de unidad en torno a la conmemoración.