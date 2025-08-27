La clásica exposición en San José presentará las principales razas bovinas y ovinas, actividades culturales y espectáculos artísticos

La 81ª Expo Rural de San José se desarrolla este año en el marco del 125º aniversario de la institución, consolidándose como una de las muestras más importantes del sector. La exposición ofrecerá como siempre una destacada muestra ganadera, con razas lecheras como Holando, Normando y Yersey, y carniceras como Texel y Hampshire. La gran novedad será la primera Expo Nacional de la raza ovina Dorper, que se realizará en el marco de la muestra.

La información fue confirmada por Pablo Olague, secretario de la Asociación Rural de San José, en diálogo con San José Ahora, quien adelantó además los detalles de la agenda de actividades:

Espectáculos artísticos: el sábado actuarán Catherine Vergnes y La Nueva Escuela, con posibilidad de más artistas invitados.

También en dialogo con Ricardo Izquierdo encargado de la parte gastronomica del evento confirmó el tercer Campeonato Regional de Asadores y el Segundo Campeonato Binacional de Asadores, que prometen convocar a participantes y público de distintos puntos del país y la región.

Habrá exposición de motos a cargo del grupo Los Truenos y la tradicional exposición de conejos.

Almuerzo del tambero el domingo, organizado junto a la Asociación Nacional de Productores de Leche.

Muestra de emprendedores maragatos, en el pabellón de la Intendencia, que cumple su tercer año consecutivo,guardería de corderos del Sur, que regresa tras el éxito de la edición pasada.

En el área de remates, el jueves se realizará el tradicional remate por pantalla del escritorio Camy, mientras que el viernes el escritorio Chiruchi tendrá a cargo un remate de vientres. El sábado se sumará el remate de yeguarizos, también organizado por Camy.

A estas propuestas se agrega la clásica prueba de arriendas, que tendrá lugar en el hipódromo, y la presencia de numerosos expositores de maquinaria y tecnología agropecuaria.

La Expo Rural se confirma así como un encuentro de referencia para el campo, la producción y la cultura de San José, combinando tradición e innovación en una celebración especial por los 125 años de la institución.