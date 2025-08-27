Una denuncia por el ataque de un can pitbull derivó en la formalización de la propietaria, con medidas judiciales para proteger a la víctima.

El pasado 6 de enero, una mujer radicó denuncia en Comisaría 2° de San José de Mayo, manifestando haber sido agredida por un perro de raza pitbull perteneciente a sus vecinos, lo que le ocasionó varias lesiones.

Tras las investigaciones realizadas por la policía, se esclarecieron los hechos y se dio intervención al Juzgado Letrado de 5° Turno. Durante la audiencia celebrada este 26 de agosto, el magistrado dispuso la formalización de la propietaria del animal por lesiones personales culposas.

Como medida cautelar, se ordenó que los perros no puedan ingresar al predio de la víctima durante 180 días, bajo apercibimiento, con el objetivo de garantizar su seguridad mientras continúa el proceso judicial.