Pablo Tambasco y Ana Puglia, brindaron detalles al respecto

Este miércoles, Pablo Tambasco, coordinador del área de Educación en la región Centro Sur de UTEC, y Ana Puglia, encargada del área de Vinculación con el Medio, brindaron detalles acerca de su recorrida en el departamento, presentando la oferta 2026 de la mencionada casa de estudios, que se ubica en el centro de San José de Mayo.

Como novedades de cara al próximo año, Tambasco destacó que «estamos estrenando un nuevo sistema de gobierno dentro de la universidad, donde ya tenemos una rectora, y un equipo de consejeros» permitiendo, «aumentar la capacidad de estudiantes que ingresan a las diferentes carreras«.

En cuanto a la oferta educativa, destacó la carrera en tecnólogo en Informática, la cual subrayó que «tiene buena salida laboral«. Mencionó que es una carrera presencial «que permite que haya estudiantes de San José, pero también de ciudades y pueblos cercanos, y eso hace que se genere una comunidad educativa«.

En la misma línea, mencionó que en los trabajos finales, «desarrollan proyectos que muchas veces están vinculados con servicios que están en San José, y otros que también colaboran con el desarrollo de la Universidad«.

En un documento aportado por la UTEC, donde se refiere al pedido presupuestal de cara a este quinquenio, destacan que la misma, a nivel nacional cuenta con un «presupuesto que representa apenas el 1% del total destinado a la educación pública en Uruguay«.

«El presupuesto de la universidad para 2025 es de 41 millones de dólares ($1.734 millones). La propuesta de incremento para UTEC de cara al 2030 es del 72%, con el objetivo de abordar la planificación establecida. El presupuesto solicitado a 2030 es de 71 millones de dólares ($2.976 millones)«.

Llevado a San José, mencionan que uno de los objetivos es concretar «procesos inconclusos y atender territorios», donde proponen: «Para esto se busca alcanzar presencia institucional en 15 departamentos del país (hoy cuenta con 11) y duplicar la cantidad de titulaciones de pregrado, grado, posgrado y formación continua ofrecidas, priorizando sectores estratégicos y demanda insatisfecha (son 37 y se propone llegar a 56). A modo de ejemplo, en las sedes de Cerro Largo, Lavalleja y San José se ofrece una sola carrera operativa y las instalaciones en estos departamentos tienen capacidad para albergar más. No cuentan con el despliegue académico necesario«.