La Catedral celebró su historia y homenajeó a quien cuidó su reloj por décadas

Las celebraciones por los 150 años de la Catedral de San José y los 125 del reloj de su emblemática torre, tuvieron este lunes 25 un homenaje a Néstor Enrique “Hugo” de León, vecino que dedicó su vida al cuidado del monumental reloj que se ubica en el corazón del centro capitalino Josefino.

Las actividades convocaron a gran cantidad de público, al punto de que las visitas guiadas a la torre debieron duplicar la cantidad de ascensos previstos. Uno de los momentos más especiales se vivió cuando muchos asistentes pudieron participar del repique de la campana mayor.

El homenaje a De León se realizó al pie de la torre, en una ceremonia coordinada por Alejandro Cortalezzi, coordinador departamental del MEC. El padre Andrés Paredes fue el encargado de la oratoria alusiva, en la que repasó la historia del reloj y resaltó la figura de quien durante décadas se encargó de su cuidado.

El artista visual Óscar Laguarda presentó una obra de su autoría que retrata la vida de Hugo de León, la cual estuvo expuesta durante toda la jornada. Además, se leyó un mensaje enviado por Celeste de León, hija del homenajeado.

El momento central llegó cuando Martín de León –actual encargado del reloj e hijo de Hugo– junto a Walter Dutra, descubrieron la instalación de homenaje: una fotografía del recordado vecino acompañada por la leyenda:

“125 años del reloj – En recuerdo de Néstor Enrique ‘Hugo’ de León, quien dedicó su vida, su cariño y su esfuerzo al cuidado del monumental reloj de esta catedral”.

Junto a la foto también se colocó una pequeña copia de la obra de Laguarda. Finalmente, Martín de León, en nombre de toda la familia, agradeció a los organizadores y a los presentes por el reconocimiento.