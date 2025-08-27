Las ventas en el mercado interno cayeron a la mitad, mientras los costos fijos se mantienen intactos

El cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera, adelantado por considerarse “inviable económicamente”, ha generado un conflicto que se agrava con el paso de los días. A la tensión laboral y las protestas sindicales, se suma un escenario de pérdidas millonarias que golpea tanto a la cooperativa como a la red de distribuidores en todo el país.

Según fuentes de la empresa, las ventas de derivados en el mercado interno se encuentran en apenas un 50% de lo habitual, mientras que los costos fijos —incluidos los salarios— se mantienen sin cambios.

La situación también afecta a los productores lecheros del norte, cuya materia prima será trasladada a las plantas de Florida y Rodríguez para su procesamiento, en un esfuerzo por sostener la operativa.

El conflicto mantiene en incertidumbre a cientos de trabajadores y familias vinculadas al sector, mientras Conaprole y el sindicato negocian alternativas para mitigar el impacto del cierre.