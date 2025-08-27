Unas 3 mil personas presenciaron el partido en el estadio Casto Martínez Laguarda.

Río Negro

San José vivió una noche histórica. Este miércoles 27 de agosto de 2025, el estadio Casto Martínez Laguarda fue testigo de un partido que quedará en la memoria: Río Negro recibió a Peñarol por los 16avos de final de la Copa AUF Uruguay ante unas 3 mil personas que colmaron las tribunas.

Peñarol

El resultado marcó diferencias: fue 3-0 para el aurinegro, con doblete de Matías Arezo (28’ y 81’) y otro tanto del maragato Leandro Umpiérrez (60’), surgido de las inferiores del Club 33.

Más allá del marcador, la actuación de Río Negro dejó buenas sensaciones. El local se plantó con personalidad, buscó incomodar a un gigante del fútbol uruguayo y se llevó el reconocimiento de su gente, que aplaudió la entrega pese a la caída.

Con la victoria, Peñarol se metió en la próxima fase del torneo y ratificó su chapa de candidato. Pero el recuerdo quedará en San José: la digna presentación de Río Negro frente a uno de los grandes del país.