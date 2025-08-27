Las predicciones del horóscopo del jueves 28 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del jueves 28 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

En la jornada deberá de primar la concentración y la constancia, tienes algo importante entre manos y debes de cuidarlo al máximo. Atención en los viajes, hoy nada de prisas.

TAURO

Estarás en reuniones o lugares que te animarán y enriquecerán de algún modo. Deja de lado a las amistades que no se muestren con claridad y afecto. Llega dinero por el azar o vieja inversión.

GÉMINIS

Aprovecha tu gran magnetismo para conquistar a esa persona que anhelas o para vivir una intensa velada con la pareja, estarás irresistible. Magnetismo a tope que generará muchas envidias.

CÁNCER

Será un día con numerosos e importantes cambios en tu vida profesional. Todo llegará a su tiempo y con grandes beneficios para tu futuro cercano. Los astros te acompañan incluso en el azar.

LEO

Cuida con las bromas o tu sentido del humor, hoy la gente en general no estará muy receptiva a tus palabras. Buen momento para planear un viaje de placer o iniciar una nueva relación de amor.

VIRGO

Jefes o superiores demostrarán hacia ti la confianza que tienen en tu persona. Recibirás una ayuda muy apreciable de un ser muy querido. Viajes muy felices donde te volverás a reencontrar.

LIBRA

No dejes en manos de terceros asuntos de gran importancia en la jornada. Cumple con tu trabajo sin ayudas y ganarás el doble. Sorpresa emocional por la noche que cambiará tu mundo del amor.

ESCORPIO

Si todo no ha sido resuelto como tú esperabas hoy tienes una nueva oportunidad. No permitas que la depresión sea tu aliada, muéstrate más vital, hoy es el día para que alcances lo deseado.

SAGITARIO

No te esfuerces en querer conseguir la aprobación fácil de tus superiores o familiares, deberás ganarte en principio la confianza de los mismos, firmeza. Asuntos de negocio serán hoy muy rentables.

CAPRICORNIO

Poco a poco irás notando que tu imagen personal y comunicación con los demás irá mejorando. No dejes que la timidez sea fuente de conflictos, lánzate a por todas, es tu día de avance.

ACUARIO

No te precipites en la realización de planes antiguos y mucho menos en el empezar nuevos. Consulta con la almohada los pasos antes de decidir algo, calma. La pareja hoy te ayudará a salir de dudas.

PISCIS

Pensamientos de venganza aparecerán en tu mente, cuanto antes los quites en menos problemas te verás metido, no hagas caso a comentarios de terceros, tu céntrate en lo tuyo y verás el éxito.

Este jueves 28 de agosto, como todos los días del año, accedé a toda la información en www.sanjoseahora.com.uy