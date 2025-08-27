Será este sábado 30 de agosto desde las 15.30h

El organización Cireneos San José festejará este sábado 30 de agosto su primer aniversario, con una jornada especial que se desarrollará en Zudáñez esquina Larriera, desde las 15:30 horas.

La propuesta incluirá una celebración de la palabra, una tarde de juegos, el festejo de los cumpleaños del mes de agosto y música en vivo, conformando un espacio pensado para toda la familia.

Desde la organización destacaron que el aniversario busca ser un momento de encuentro y comunidad, en el que vecinos y participantes podrán compartir y disfrutar de diversas actividades.