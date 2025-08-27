La directora de Tránsito destacó uno de los planteos que hará en el armado del presupuesto quinquenal de la Intendencia

En entrevista con San José Ahora, la directora de Tránsito de la Intendencia de San José, Mónica Castro, se refirió a los accidentes vehiculares que frecuentemente se dan en el departamento. También mencionó las capacidades y limitaciones que tiene el cuerpo inspectivo, a la hora de realizar su trabajo, entre otros temas.

Consultada, sobre ¿por qué se dan tantos accidentes en San José?, respondió que en lo que tiene que ver con señalización, se «ha avanzado mucho«, aunque destaca que «siempre hay cosas para mejorar«. Menciona que uno de los factores que incide en este tema, es «la cantidad de vehículos que hay en plaza, que ha aumentado mucho«.

Castro apunta a «generar infraestructura para posibilitar un tránsito seguro«, de vehículos que sean más amigables con el medioambiente: «Llámense, bicicletas, monopatines. Estamos planteando dentro del presupuesto, la posibilidad de esa generación, que son mayor cantidad de ciclovías, bicisendas, como para que el desplazamiento dentro de la ciudad sea más amigable, y no sea tan necesario el vehículo, auto, camioneta«. Este proyecto, está en estudio según mencionó, debido a que se debe realizar un estudio de movilidad, para determinar, en qué puntos se podían instalar.

Respecto a las limitaciones o capacidades del cuerpo de inspectores con los que cuenta la Intendencia de San José, destacó: «Lo ideal sería tener más personal, para poder estar por ejemplo, en todas las escuelas al mismo tiempo, para eso no tenemos suficiente. Pero sí para cumplir con los requerimientos del control y la fiscalización de todo el departamento«.

La directora apunta a potenciar el uso de tecnología en las tareas de los inspectores, debido a que «nos hace ser mucho más eficientes«. Destacó la profesionalización del cuerpo inspectivo, en cuanto a las dotaciones de cámaras corporales, la renovación de flota vehicular, en el entendido de que «es parte importante, el tener buena disposición de herramientas de trabajo«.