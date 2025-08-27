Un patrullaje policial permitió detener a dos hombres con antecedentes penales que habían sustraído varios contadores de agua en la capital maragata.

En la madrugada de este miércoles, funcionarios del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) avistaron a un hombre en actitud sospechosa en calles Flores y Horacio Santos, en San José de Mayo. Al notar la presencia policial, el individuo intentó huir, descartándose de un objeto que llevaba entre sus prendas. Tras la inspección, se constató que se trataba de un contador de OSE.

Con apoyo de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), el sospechoso fue detenido en el lugar. Posteriormente, durante el mismo procedimiento, los efectivos observaron a un segundo hombre que circulaba en bicicleta. Tras ser identificado, se comprobó que transportaba en un bolso otros dos contadores de OSE, por lo que también fue detenido.

Al intervenir Policía Científica, se logró establecer el lugar desde donde fueron hurtados los dispositivos. Ambos detenidos, que poseen antecedentes penales, fueron derivados a Comisaría 2ª de San José de Mayo y quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada de 2º Turno.

El caso continúa bajo investigación.