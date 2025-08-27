Cerca de 40 alumnos, visitarán no sólo el Palacio Legislativo, sino diferentes sitios de Montevideo

Este miércoles 27, en el marco del Programa «Visitá tu Parlamento«, desde el despacho del diputado nacionalista por San José, Sergio Valverde, se gestionó la visita de siete Escuelas Rurales al Palacio Legislativo.

Las mismas son: la número 13 de Cuchilla Seca, 20 de Cagancha, 29 de Arroyo de la Virgen, 39 de Rincón de Arias, 40 de Cagancha Chico, 75 de Cuchilla del Vichadero y 93 de Punta de Tabárez.

En ese marco, Roberto Curbelo, secretario del diputado Valverde, destacó en diálogo con «Punto Nueve«, que «serán cerca de 40 alumnos«. Mencionó que también visitarán el Estadio Centenario, y la Torre de Antel.

Por último, adelantó que quiere que «muchos gurises de San José, conozcan el Parlamento, de hecho ya coordinamos un grupo de liceo de San José de Mayo, para octubre«.