El calendario oficial fija un receso de tres días, del 22 al 24 de setiembre

Las vacaciones de setiembre 2025 en Uruguay ya tienen fecha definida. Según el calendario oficial aprobado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el receso será del lunes 22 al miércoles 24 de setiembre, constituyendo el último descanso antes del cierre del año lectivo.

Sin embargo, varias instituciones privadas optarán por ofrecer una semana completa de pausa, extendiendo el descanso del 22 al 26 de setiembre.

La finalización de cursos está prevista para el 12 de diciembre en educación inicial y primaria, mientras que en Secundaria y UTU la fecha puede variar según los planes establecidos por cada centro.