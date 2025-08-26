El buque de investigación Falkor (too) debió regresar a Montevideo tras una avería en su estructura de soporte.

Desde el Schmidt Ocean Institute aseguraron que nadie resultó herido, aunque la causa del daño aún es desconocida.

El Schmidt Ocean Institute (SOI) informó este lunes la suspensión temporal de la expedición científica “Uruguay SUB200”, que exploraba las profundidades frente a las costas uruguayas. La decisión se tomó luego de que el buque Falkor (too) sufriera una falla en su estructura A-frame, ubicada en la popa de la embarcación.

Según el comunicado oficial, el desperfecto ocurrió mientras la estructura era elevada desde su posición de almacenamiento hacia la vertical, momento en que dejó de funcionar inesperadamente. El SOI subrayó que “este tipo de incidentes son poco frecuentes” y destacó que “nunca antes había ocurrido algo similar en una expedición del Falkor (too)”.

La institución aclaró que no hubo personas heridas y que la seguridad de los tripulantes fue la prioridad. Por eso, se resolvió regresar al Puerto de Montevideo para asegurar el equipo dañado antes de retomar la misión.

El SOI adelantó que la expedición se reanudará en breve, retomando el trabajo en el “punto 3”, que estaba siendo investigado al momento de la avería.

Fuente: MontevideoPortal